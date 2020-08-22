Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко ответил на вопрос своей жены Влады Седан о поражении в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лиона".

По словам Зиченко, ему самому очень тяжело далось это поражение. Видео из интервью Зинченко опубликовано на Youtube-канале Влады Седан.

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Я сам не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?

"Обидно очень за таких футболистов как Давид Силва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за "Манчестер Сити". Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол", – сказал Зинченко.

Неудачи Гвардиолы

"Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиола не может дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Дважды в плей-офф Лиги чемпионов "горожан" останавливали французские клубы и столько же раз – английские.

Кому проиграл "МанСити" в плей-офф ЛЧ