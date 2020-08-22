Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відповів на питання своєї дружини Влади Седан про поразку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліона".

За словами Зіченко, йому самому дуже важко далося це ураження. Відео з інтерв'ю Зінченка опубліковане на Youtube-каналі Влади Седан.

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Я сам не можу відійти від цього всього. Все, що там відбувалося ... Головний тренер навіть не зайшов в роздягальню, не сказав ні слова після гри. Що говорити, якщо і так все зрозуміло?

"Прикро дуже за таких футболістів як Давід Сілва і Клаудіо Браво, які провели свою останню гру за "Манчестер Сіті". Хотілося б виграти цей турнір для них. Але ось на такій ноті вийшло піти у відпустку, на жаль. Але це футбол", – сказав Зінченко.

Невдачі Гвардіоли

"Манчестер Сіті" під керівництвом Пепа Гвардіола не може дійти до півфіналу Ліги чемпіонів. Двічі у плей-офф Ліги чемпіонів "містян" зупиняли французькі клуби і стільки ж разів – англійські.

Кому програв "МанСіті" у плей-офф ЛЧ