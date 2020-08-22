Не зайшов у роздягальню: Зінченко розповів про реакцію Гвардіоли після вилоту з Ліги чемпіонів
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відповів на питання своєї дружини Влади Седан про поразку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліона".
За словами Зіченко, йому самому дуже важко далося це ураження. Відео з інтерв'ю Зінченка опубліковане на Youtube-каналі Влади Седан.
Дивіться також: Це зашквар: Влада Седан наїхала на Гвардіолу і звинуватила у поразці "МанСіті" в Лізі чемпіонів
Я сам не можу відійти від цього всього. Все, що там відбувалося ... Головний тренер навіть не зайшов в роздягальню, не сказав ні слова після гри. Що говорити, якщо і так все зрозуміло?
"Прикро дуже за таких футболістів як Давід Сілва і Клаудіо Браво, які провели свою останню гру за "Манчестер Сіті". Хотілося б виграти цей турнір для них. Але ось на такій ноті вийшло піти у відпустку, на жаль. Але це футбол", – сказав Зінченко.
Невдачі Гвардіоли
"Манчестер Сіті" під керівництвом Пепа Гвардіола не може дійти до півфіналу Ліги чемпіонів. Двічі у плей-офф Ліги чемпіонів "містян" зупиняли французькі клуби і стільки ж разів – англійські.
Кому програв "МанСіті" у плей-офф ЛЧ
- Сезон 2016/2017 – "Монако" (1/8 фіналу)
- Сезон 2017/2018 – "Ліверпуль" (1/4 фіналу)
- Сезон 2018/2019 – "Тоттенхем" (1/4 фіналу)
- Сезон 2019/2020 – "Ліон" (1/4 фіналу)