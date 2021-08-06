"Счастлив, что удалось порадовать такое количество украинцев"

6 августа украинских борцов встретили в аэропорту "Борисполь". Жан Беленюк пока единственный среди украинских олимпийцев, который поднялся на самую высокую ступень пьедестала.

Стоит заметить В Киеве встретили олимпийских медалистов Беленюка и Насибова: видео

30-летний борец поделился впечатлениями от поездки: "Ощущение очень приятные, потому что такое количество людей встречает. Это очень мотивирует на то, чтобы реализовывать подобные амбициозные замыслы, выигрывать подобные соревнования. Я счастлив, что мне удалось порадовать такое количество украинцев".

После Олимпийских игр спортсмен планирует дать себе немного времени на отдых. А уже с сентября 2021 года будет активнее заниматься политической карьерой. Спорт отойдет на второй план и будет лишь для того, чтобы поддерживать физическую форму.

"Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать"

На вопрос о карьере Жан конкретно не ответил. Беленюк не собирается делать каких-либо заявлений о завершении карьеры, но пока не знает, как сложится его будущее. Все поставленные задачи спортсмен перед собой уже выполнил, поэтому для продолжения карьеры ему нужно найти новую мотивацию.

Относительно соревнований, пока ничего не комментирую, не хочу делать громких заявлений, что заканчиваю со спортом, ведь мне 30 лет. Но пока не знаю. Мои амбициозные цели, которые ставил перед собой с самого детства, сейчас закрыты. Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать,

– рассказал Беленюк.