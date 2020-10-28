Украинский боксер Александр Усик является претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Сам британец считает, что украинцу стоит показывать не только технику, но и мощь удара.

В интервью SkySports британец заявил, что тактика украинского боксера заключается в том, чтобы попасть по сопернику и избежать пропущенного удара в ответ.

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Во втором поединке против Энди Руиса-младшего я приспособился к стилю Усика. Ударил соперника и не получил в ответ – наука бокса. Вы учитесь этому в любителях. До перехода в профессионалы я провел там два с половиной года, поэтому мне нужно было время для того, чтобы адаптироваться к разным соперникам.

"Усик бился в любителях долгое время и перенес стиль "удар, но не получи" в профессионалы. Но я знаю, когда нужно включиться и сделать сопернику больно. Нужно напоминать о себе, поскольку иногда люди не уважают ритмичный стиль бокса", – заявил Джошуа.

Следующий бой Александра Усика

Уже в эту субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой состоится в Лондоне и будет без зрителей. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.

Последний раз британский боксер Дерек Чисора проводил поединок также в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.

Усик за этот поединок получит значительно меньше Чисоры – только 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А вот заработок британца составит 4 миллиона фунтов стерлингов.