Український боксер Олександр Усик є претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Сам британець вважає, що українцеві варто показувати не тільки техніку, але і міць удару.

В інтерв'ю виданню SkySports британець заявив, що тактика українського боксера полягає в тому, щоб потрапити по супернику і уникнути пропущеного удару у відповідь.

До теми: Усик вже в голові у Джошуа, їх бій – питання часу: менеджер українця

У другому поєдинку проти Енді Руїса-молодшого я пристосувався до стилю Усика. Ударив суперника і не отримав у відповідь – наука боксу. Ви вчитеся цьому в любителях. До переходу в професіонали я провів там два з половиною роки, тому мені потрібен був час для того, щоб адаптуватися до різних суперникам.

"Усик бився в любителях довгий час і переніс стиль "вдар, але не отримай" у професіонали. Але я знаю, коли потрібно включитися і зробити супернику боляче. Потрібно нагадувати про себе, оскільки іноді люди не поважають ритмічний стиль боксу", – заявив Джошуа.

Наступний бій Олександра Усика

Вже у цю суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде у ринг проти британського боксера Дерека Чісори.

Бій відбудеться у Лондоні та буде без глядачів. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі. Дебютний поєдинок Олександр провів у торік у жовтні. У якому боксер з України переміг Чазза Візерспуна.

Востаннє британський боксер Дерек Чісора проводив поєдинок також у жовтні. Тоді британець нокаутував свого земляка Девіда Прайса.

Усик за цей поєдинок отримає значно менше за Чісору – лише 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. А от заробіток британця складе 4 мільйони фунта стерлінгів.