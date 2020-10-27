Александр Красюк, менеджер Александра Усика, рассказал, что украинского боксера ждет бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа. Хотя Джошуа избегает бой с Усиком, по мнению, Красюка, их встреча – вопрос времени.

Руководитель промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал возможный поединок между Усиком и Джошуа для Sky Sports.

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Усик уже в голове у Джошуа

Красюк выразил убеждение, что Усик несет серьезную угрозу для Джошуа.

Усик уже в голове у Джошуа. Их поединок все равно состоится, это лишь вопрос времени. Нет никакой разницы, насколько велика победа Усика – Энтони знает, что этот парень представляет для него реальную угрозу,

– сказал Красюк.

Важно. Усик в 2019 году стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа. Если Энтони и Александр выиграют свои поединки, то их встреча должна состояться уже в 2021 году.

31-летний Джошуа свой следующий поединок проведет уже 12 декабря. Энтони встретится с Кубратом Пулевым. Усик проведет бой против Дерека Чисоры 31 октября.