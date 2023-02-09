Не все потеряно: Луческу сам вызвался завлечь забивного нападающего в Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заинтересован в услугах румынского нападающего. Луческу собирается собственноручно провести переговоры с потенциальным игроком киевлян.

Мирча Луческу очень сильно хочет видеть в команде своего соотечественника Даниэля Параскива. Румынский специалист хорошо осознает затруднительную ситуацию Динамо с форвардами.

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Переполненный желанием Луческу

Столичный коллектив интересовался услугами румынского забивного нападающего. Динамо предлагало Германншдадту за Параскива 1,2 миллиона евро плюс бонусы. У конкурентов у киевлян еще и венгерский Фехервар, однако их предложение пока не устраивает Германнштадт. Парасков же, очень счастлив от того факта, что им интересуется Динамо, решил отказать "бело-синим" из-за войны войны в Украине.

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Но вот Мирча Луческу не опускает голову в этой ситуации. Румынский специалист в ближайшее время проведет частный разговор с Параскивом, чтобы снова попытаться убедить нападающего присоединиться к киевскому Динамо. Луческу на этот раз надеется быть убедительнее, чем люди, которые занимались переговорами раньше. Румынский специалист уверен, что сможет найти нужные слова, чтобы Парасков присоединился к Динамо.

Форвадский дефицит столичного клуба

Столичный клуб уже простился с двумя своими нападающими. Артем Беседин отправился в аренду в Оммонию, а с Владиславом Калачом был расторгнут контракт по соглашению вдох сторон.

Таким образом, у Киева остается один чистый нападающий (Владислав Супряга) и несколько исполнителей, которые могут перекрыть эту позицию, а именно: Владислав Ванат и Денис Гармаш ( хотя он может покинуть Динамо этой зимой).

Также Луческу привлек на собрании двух молодых нападающих – 18-летнего Игоря Горбача и 17-летнего Матвея Пономаренко.

Даниэль Парасков забил в текущем сезоне 10 голов за Германнштадт, а также отдал 3 главе передачи.