Столичный клуб был заинтересован в услугах румынского нападающего Даниэля Параскива. Но Динамо просто стало заложником ситуации при размышлениях футболиста.

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Снова ищем нападающего

Румынский нападающий был очень счастлив, что Динамо и Мирча Луческу проявили интерес к нему. Игрок считает это достижением в своей карьере, что такой маститый тренер заинтересован в его услугах. Однако ситуация в Украине желает лучшего, поэтому Парасков был вынужден отказать "бело-синим" из-за опасений безопасности своей семьи.

Конечно, когда услышал интерес Динамо и Мирчи Луческу, очень обрадовался. Но потом проанализировал, не знаю, какая там ситуация. Не хотел бы переходить, чтобы потом беспокоиться о себе и семье. Должен думать о людях рядом со мной, чтобы они тоже были в порядке, а не только я со спортивной и финансовой точки зрения. Потому принять решение было довольно сложно. Это особый контекст, не хочу рисковать определенными вещами. Это одно из самых больших достижений в моей карьере, когда меня хочет подписать один из самых выдающихся тренеров в истории,

– рассказал Парасков.

Киевский коллектив предлагал Германнштадту за румына 1,2 миллиона евро плюс бонусы. В конкурентах у Динамо венгерский Фехервар, однако их предложение пока не устраивает Германнштадт. Румыны желают достойной суммы за игрока, который отличился 10-ю голами и 3-мя ассистами в текущем сезоне.

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