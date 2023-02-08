По информации ТаТоТаке, в зимнее трансферное окно Динамо предметно интересуется нападающим румынского Германнштадта Даниэлем Параскивым. В нынешнем сезоне он входит в топ-5 бомбардиров румынской Суперлиги.

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Что известно о потенциальном новичке Динамо

23-летний Даниэль Параскив только второй сезон проводит в элитном дивизионе Румынии. И если в прошлом чемпионате он ни разу не отличился в 10 матчах за Волунтари, то в нынешнем забил 10 голов в 24 поединках за Германнштадт.

Высокая результативность молодого форварда не прошла без внимания тренеров национальной сборной Румынии. 20 ноября 2022 года Даниэль дебютировал за "желтых" и отличился забитым голом в ворота Молдавии. Кстати, в Молдове родились родители Параскива.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость румына составляет 800 тысяч евро. По информации местных СМИ, Германнштадт хочет получить при Параскиве минимум 1 миллион.

Дефицит форвардов в Динамо

Напомним, что в зимнее трансферное окно Динамо потеряло двух форвардов – Артем Беседин на правах аренды перешел в кипрскую Оманию, а Владислав Кулач подписал контракт с азербайджанской Зирой.

Таким образом, в обойме Луческу осталось два нападающих – Супряга и Ванат. За неимением форвардов румынский специалист приобщил к тренировкам игроков юношеской команды – 18-летнего Игоря Горбача и 17-летнего Матвея Пономаренко. Также сообщалось об интересе к нападающему "бело-синих" Владиславу Супряге со стороны турецкого Трабзонспора.