Не время: клуб УПЛ отказывается участвовать в Кубке Украины

ФК Александрия не готова принять участие в розыгрыше Кубка Украины. Коллектив считает, что им не хватает времени, чтобы успеть отыграть все матчи.

Недавно обнародовали возможный формат розыгрыша нынешнего Кубка Украины. Александрия хочет сконцентрироваться на УПЛ.

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Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал, что команда не желает участвовать в турнире при определенных обстоятельствах.

Мы не готовы в нем участвовать. Потому что сейчас не тот формат. Давайте закончим этот сезон чемпионата Украины. Так как мы играем, с кучей переносок, не можем сыграть и едем на выезды, не играем игры, то нам еще Кубка Украины не хватало,

– рассказал Китаев.

Розыгрыш Кубка Украины впервые в истории не состоялся в первой части сезона. УАФ ищет альтернативные варианты турнира. Раньше была информация, что соревнования вообще не будут проводиться из-за ситуации в стране.

Возможен формат проведения Кубка Украины