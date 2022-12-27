В нынешнем сезоне принято решение не проводить розыгрыш Кубка Украины. Ожидается, что в следующем сезоне турнир таки возобновится. Ранее была информация, что старт Кубка Украины планировался весной 2023 года и его проведение зависело бы от ситуации в стране.

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из-за войны также не состоялся матч за Суперкубок Украины. Это первый в 18-летней истории случай, когда Суперкубок Украины не был разыгран. Из-за плотности календаря и ограниченности межсезонья из-за проведения Евро-2020 розыгрыш трофея был перенесен с лета на сентябрь месяц.

Розыгрыш Кубка Украины в прошлом сезоне прервался на стадии 1/4 финала. Последний обладатель титула – Динамо Киев, которое в финале сезона 2020-2021 одолело луганскую Зорю (1:0). Рекордсменами турнира являются Динамо и Шахтер, поднимавшие кубок над своей головой по 13 раз.

Другие обладатели Кубка Украины: