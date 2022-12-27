В нынешнем сезоне принято решение не проводить розыгрыш Кубка Украины. Ожидается, что в следующем сезоне турнир таки возобновится. Ранее была информация, что старт Кубка Украины планировался весной 2023 года и его проведение зависело бы от ситуации в стране.
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из-за войны также не состоялся матч за Суперкубок Украины. Это первый в 18-летней истории случай, когда Суперкубок Украины не был разыгран. Из-за плотности календаря и ограниченности межсезонья из-за проведения Евро-2020 розыгрыш трофея был перенесен с лета на сентябрь месяц.
Розыгрыш Кубка Украины в прошлом сезоне прервался на стадии 1/4 финала. Последний обладатель титула – Динамо Киев, которое в финале сезона 2020-2021 одолело луганскую Зорю (1:0). Рекордсменами турнира являются Динамо и Шахтер, поднимавшие кубок над своей головой по 13 раз.
Другие обладатели Кубка Украины:
- Черноморец в 1992 году в финале обыграл харьковский Металлист со счётом 1:0.
- Черноморец во второй раз поднял кубок над головой в 1994 году, обыграв в серии пенальти симферопольскую Таврию.
- В 2009 году к списку обладателей Кубка Украины присоединилась еще и полтавская Ворскла, которая в финале обыграла Шахтер Донецк со счетом 1:0
- В 2010 году финал Кубка Украины прошел без грандов нашей страны. Тогда симферопольский Таврия в финале обыграла донецкий Металлург со счетом 3:2.