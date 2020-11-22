Вже 29 листопада легенда боксу Майк Тайсон повернеться на ринг проти Роя Джонса-молодшого. Президент UFC Дейна Уайт посміявся над правилами цього виставкового бою.

Колишні боксери проведуть виставковий 8-раундовий бій. Дейна Уайт не став розбиратись в особливостях поєдинку та не зміг дати прогноз, хто буде фаворитом у цій сутичці, повідомляє MMA Junkie.

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Висміювання Уайта

"Я не знаю, як закінчиться поєдинок. Це складно. Коли ми бачили їх востаннє на ринзі? За правилами цього поєдинку не може бути нокауту? Вони не можуть нокаутувати один одного? Як вони хочуть заставити це правило працювати? На цей бій навіть не можна поставити? Не знаю, що сказати з цього приводу. У цьому бою не буде переможця? Я не знав про це", – сказав керівник UFC.

Бій мав відбутись ще 15 вересня, але Тайсон наполіг, щоб поєдинок відбувся у пізніший термін. Боксери будуть битись за спеціально виготовлений пояс.

Раунди триватимуть по дві хвилини замість традиційних трьох. А "Залізний Майк" заявив, що це буде справжній бій без шоломів, таку ідею підтримав його суперник.