Не следует думать, фавориты мы или нет, – Де Дзерби о шансах Шахтера в игре против Шерифа

Шахтер 15 сентября сыграет против Шерифа в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Тренер "горняков" Роберто Де Дзерби ответил на вопросы журналистов.

"Шахтер может уступить всем своим соперникам"

Главный наставник Шахтера Роберто Де Дзерби принял участие в традиционной пресс-конференции накануне стартового матча группы Лиги чемпионов. Итальянский специалист с уважением относится к следующему сопернику "горняков".

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Де Дзерби отметил высокие скорости и ритм игры Шерифа. Однако донецкий клуб готов к стартовой игре еврокубков. Роберто заметил, что его подопечных не надо лишний раз мотивировать на матч против клуба из Молдовы. Ребята хорошо понимают важность этого поединка.

Не следует думать, фавориты мы или нет, следует просто быть очень сконцентрированными на матче, играть с нашим качеством и уважать соперника. Шахтер может уступить всем своим соперникам, но уверен, что может и выиграть у них всех. Поэтому мы просто должны думать о себе. Знаем как нужно правильно готовиться к этим матчам, знаем свое оружие, чтобы хорошо сыграть против Шерифа,

– сказал итальянец.

Потеря Соломона

В игре итальянский специалист не сможет рассчитывать на Манора Соломона. Футболист не сможет сыграть в матче из-за национального праздника в Израиле. Манор не может есть, пить или работать в течение 15 – 16 сентября.

Де Дзерби уже определился с тем, кто заменит футболиста. Однако раскрывать все карты специалист не захотел.

Фернандо или Мудрик заменит Соломона. Я уже знаю, кто именно, но не скажу,

– ответил Де Дзерби.