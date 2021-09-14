"Шахтар може поступитись усім своїм суперникам"

Головний наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі взяв участь у традиційній пресконференції напередодні стартового матчу групи Ліги чемпіонів. Італійський фахівець з повагою ставиться до наступного суперника "гірників".

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Де Дзербі відзначив високі швидкості та ритм гри Шерифа. Однак донецький клуб готовий до стартової гри єврокубків. Роберто зауважив, що його підопічних не треба зайвий раз мотивувати на матч проти клубу з Молдови. Хлопці добре розуміють важливість цього поєдинку.

Не слід думати, фаворити ми чи ні, слід просто бути дуже сконцентрованими на матчі, грати з нашою якістю й поважати суперника. Шахтар може поступитись усім своїм суперникам, але певен, що може і виграти в них усіх. Тому ми просто маємо думати про себе. Знаємо, як потрібно правильно готуватися до цих матчів, знаємо свою зброю, аби добре зіграти проти Шерифа,

– сказав італієць.

Втрата Соломона

У грі італійський спеціаліст не зможе розраховувати на Манора Соломона. Футболіст не зможе зіграти у матчі через національне свято в Ізраїлі. Манор не може їсти, пити чи працювати протягом 15 – 16 вересня.

Де Дзербі вже визначився із тим, хто замінить футболіста. Однак розкривати усі карти спеціаліст не захотів.