Горе-фанат во время празднования гола Роналду
Ньюкасл первым пострадал от голов Криштиану Роналду в футболке Манчестер Юнайтед. Португалец отметился дублем в воротах соперника, а празднование взятия ворот запечатлели в памяти своих смартфонов фанаты "красных дьяволов".
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Однако одному из фанатов сильно не повезло. Телефон подвел болельщика во время исторического гола звездного футболиста после возвращения.
Роналду в коронном стиле побежал праздновать взятие ворот к трибунам с фанатами "красных дьяволов". Фанаты сняли все на видео. Все, кроме одного.
Парень пытался с нескольких метров снять Роналду, но желанную фотографию сделать не удалось. Разочарование фаната читается на его лице. Теперь парню нужно ждать следующего гола Криштиану на "Олд Траффорд".
Разочарование фаната / Фото из twitter.com/FootballFunnnys
- Напомним, что матч закончился разгромом от "МЮ" – 4:1. Роналду забивал в обоих таймах.
- Следующий домашний поединок "красные дьяволы" сыграют против Вест Хэма в третьем круге Кубка Лиги (22 сентября).