Соломон не поможет своей команде в первом матче Лиги чемпионов. Причиной этого станет национальный праздник в Израиле.
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Я не сыграю в среду из-за нашего национального праздника Йом-Кипур. Надеюсь, мои партнеры справятся с Шерифом без меня. Что касается Интера и Реала, то буду не против, если мы сыграем с ними так же, как и в прошлом сезоне. Я неплохо действовал против этих команд. Реалу забил два гола. На этот раз хочу сыграть еще лучше. Профессиональный рост очень важен для любого футболиста. Мне кажется, с каждым сезоном я играю все лучше и лучше,
– сказал Соломон.
Матч против Шерифа состоится как раз 15 сентября. В прошлом году Соломон по этой же причине пропустил матч против Олимпика.
Результативность Соломона
- Во время последней международной паузы на игры сборных Соломон забил гол в ворота Австрии за сборную Израиля.
- В предыдущей игре с Фарерами футболист отдал голевую передачу.