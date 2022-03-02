Потери среди украинского спорта

28 февраля пришло печальное известие из Гостомеля. В результате взрыва российской бомбы в Киевской области погибли игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко и его мать.

Важно! Семья погибшего футболиста Мартыненко нуждается в помощи после попадания ракеты в здание

Недавно Мартыненко исполнилось 25 лет. Он был воспитанником Луганского футбола, выступал на позиции полузащитника.

В бою под Харьковом погиб эксбиатлонист юниорской сборной страны Евгений Малышев. Последний раз Малышев выступал за юниорскую сборную Украины 2 года назад.

Под Сумами погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту судья 1-й категории Александр Кулик. Он был в составе территориальной обороны.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким спортсменов и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.

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