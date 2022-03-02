Втрати серед українського спорту

28 лютого прийшла сумна звістка з Гостомеля. Внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко та його матір.

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Нещодавно Мартиненку виповнилося 25 років. Він був вихованцем Луганського футболу, виступав на позиції півзахисника.

У бою під Харковом загинув ексбіатлоніст юніорської збірної країни Євген Малишев. Востаннє Малишев залучався до виступів за юніорську збірну України 2 роки тому.

Під Сумами загинув заслужений тренер України з велоспорту суддя 1-ї категорії Олександр Кулик. Він був у складі територіальної оборони.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким спортсменів, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.

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