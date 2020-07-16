Форвард турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", и который устроил драку с капитаном команды, может покинуть клуб.

Сначала люксембуржец был отстранен от работы с командой и пропустил матч с "Галатасараем" (1:0). Об этом сообщает 24saatgazetesi.com.

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Впрочем, позже сообщалось о том, что руководство клуба готово было вернуть игрока в состав, если Жерсон принесет команде свои извинения за инцидент. В итоге, футболист извинился, однако многие игроки не приняли покаяния и продолжают решительно выступать против амнистии Родригеса.

На данный момент руководство приняло решение повременить с возвращением игрока в состав и обдумывает сложившуюся ситуацию.

Вполне возможно, данный инцидент может поставить крест на турецкой карьере игрока. Ранее Родригес, как и его клуб, говорили о возможной пролонгации аренды футболиста, которая сейчас находится под очень большим вопросом.

Карьера Родригеса в "Динамо"