Выгнали с тренировки: игроки турецкого клуба хотят, чтобы форвард "Динамо" покинул клуб
Форвард турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", и который устроил драку с капитаном команды, может покинуть клуб.
Сначала люксембуржец был отстранен от работы с командой и пропустил матч с "Галатасараем" (1:0). Об этом сообщает 24saatgazetesi.com.
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Впрочем, позже сообщалось о том, что руководство клуба готово было вернуть игрока в состав, если Жерсон принесет команде свои извинения за инцидент. В итоге, футболист извинился, однако многие игроки не приняли покаяния и продолжают решительно выступать против амнистии Родригеса.
На данный момент руководство приняло решение повременить с возвращением игрока в состав и обдумывает сложившуюся ситуацию.
Вполне возможно, данный инцидент может поставить крест на турецкой карьере игрока. Ранее Родригес, как и его клуб, говорили о возможной пролонгации аренды футболиста, которая сейчас находится под очень большим вопросом.
Карьера Родригеса в "Динамо"
- Летом 2019 Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.
- Контракт с футболистом заключен на пять лет.
- За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.
- Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировки с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.
- Сейчас футболист играет в аренде в турецком "Анкарагюджю".