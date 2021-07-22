Форвард не попал в заявку на еврокубки: Гент хитро повышает стоимость Яремчука

Гент хочет заработать солидные деньги за трансфер Романа Яремчука. Бельгийский клуб даже не включил нападающего в заявку на еврокубки.

Неожиданный шаг клуба

В четверг, 22 июля, Гент сыграет свой первый матч в Лиге конференций против Волеренги из Норвегии. В заявке нет сразу двоих украинцев – Романа Безуса и Романа Яремчука.

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Безус пропускает встречу из-за того, что только присоединился к команде после отпуска, который получил после Евро-2020. А вот Яремчука вообще нет в список футболистов, заявленных в квалификацию еврокубков.



Безус попал в заявку на еврокубки / Скриншот с сайта УЕФА

Для чего это делает Гент

Причина – увеличение рыночной цены лучшего форварда команды. Гент хочет еще больше поднять стоимость трансфера украинца, поэтому не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Еще раньше Гент пообещал украинцу отпустить его после Евро-2020. Контракт с бельгийской командой рассчитан до конца июня 2025 года.

На позицию Романа якобы должен был прийти другой украинец – Артем Довбик, который забил победный гол в ворота шведов.

В сезоне-2020/2021 Яремчук сыграл 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, в которых 23 раза отмечался в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов.