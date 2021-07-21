Неожиданная отсутствие лидера атаки
Гент во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграет против норвежской Волеренги. В поединке не примет участие Роман Яремчук.
Интересно Сразу пятеро украинских игроков выросли в цене после Евро-2020
Украинский нападающий только 21 июля вернется в расположение команды после отпуска, который получил за выступления на Евро-2020. Еврокубковый матч Гента состоится сразу 22 июля. Главный наставник клуба Хейн Ванхазебрук решил не рисковать украинцем, который не набрал оптимальную форму после отдыха.
Напомним, что 25-летний нападающий провел отпуск в компании другого украинского футболиста из Динамо Виталия Миколенко. Они сделали фотографию с российским рэпером Бастой. После чего на игроков полилось море критики.
- После чемпионата Европы Гент должен был отпустить футболиста в другой клуб. Именно такое обещание бельгийцы давали украинцу перед турниром. Контракт с командой рассчитан до конца июня 2025 года.
- На позицию Романа якобы должен был прийти другой украинец Артем Довбик. Нападающий Динпра-1 стал настоящим героем Украины в плей-офф Евро против Швеции.
- В сезоне 2020/2021 Яремчук сыграл 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, в которых 23 раза отличился в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов.