Неожиданная отсутствие лидера атаки

Гент во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграет против норвежской Волеренги. В поединке не примет участие Роман Яремчук.

Интересно Сразу пятеро украинских игроков выросли в цене после Евро-2020

Украинский нападающий только 21 июля вернется в расположение команды после отпуска, который получил за выступления на Евро-2020. Еврокубковый матч Гента состоится сразу 22 июля. Главный наставник клуба Хейн Ванхазебрук решил не рисковать украинцем, который не набрал оптимальную форму после отдыха.

Напомним, что 25-летний нападающий провел отпуск в компании другого украинского футболиста из Динамо Виталия Миколенко. Они сделали фотографию с российским рэпером Бастой. После чего на игроков полилось море критики.