Полузащитник "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд выразил сомнения в целесообразности проведения матча 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером" в Украине.

В лагере немецкого клуба обеспокоены не только спортивной стороной борьбы. В клубе заявили об опасениях играть в Киеве из-за пандемии коронавируса. Слова Арнольда цитирует издание Bild.

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"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", – отметил Арнольд.

Добавим, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.

Шахтер – Вольфбсург: перед матчем