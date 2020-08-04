"Не понимаю, зачем туда лететь": "Вольфсбург" боится играть с "Шахтером" в Украине
Полузащитник "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд выразил сомнения в целесообразности проведения матча 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером" в Украине.
В лагере немецкого клуба обеспокоены не только спортивной стороной борьбы. В клубе заявили об опасениях играть в Киеве из-за пандемии коронавируса. Слова Арнольда цитирует издание Bild.
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"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", – отметил Арнольд.
Добавим, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.
Шахтер – Вольфбсург: перед матчем
- На сегодняшний день в Украине зафиксировали 74 219 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в Украине подтвердили более тысячи новых случаев коронавируса.
- Общее количество больных в Германии составляет более 211 тысяч больных – количество людей, которые одолели болезнь составляет 192 тысячи человек.
- Матч между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". Первая игра завершилась в пользу команды Луиша Каштру со счетом 2:1.