"Не розумію, навіщо туди летіти": "Вольфсбург" боїться грати з "Шахтарем" в Україні
Півзахисник "Вольфсбурга" Максиміліан Арнольд висловив сумніви щодо доцільності проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з "Шахтарем" в Україні.
У таборі німецького клубу стурбовані не тільки спортивною стороною боротьби. У клубі заявили про побоювання грати в Києві через пандемію коронавірусу. Слова Арнольда цитує видання Bild.
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"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота. Ми полетимо туди, оскільки професіонально виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", – зазначив Арнольд.
Додамо, що Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало попередження про часткове обмеження поїздок в Україну через коронавірус.
Шахтар – Вольфбсург: перед матчем
- На сьогоднішній день в Україні зафіксували 74 219 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу в Україні підтвердили понад тисячу нових випадків на коронавірус. З
- агальна кількість хворих в Німеччині становить понад 211 тисяч хворих – кількість людей, які здолали недугу становить 192 тисячі осіб.
- Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Вольфсбургом" відбудеться 5 серпня на НСК "Олімпійський". Перша гра завершилася на користь команди Луїша Каштру з рахунком 2:1.