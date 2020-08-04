Півзахисник "Вольфсбурга" Максиміліан Арнольд висловив сумніви щодо доцільності проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з "Шахтарем" в Україні.

У таборі німецького клубу стурбовані не тільки спортивною стороною боротьби. У клубі заявили про побоювання грати в Києві через пандемію коронавірусу. Слова Арнольда цитує видання Bild.

Дивітьс також: Шахтар – Вольфсбург: анонс на вирішальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота. Ми полетимо туди, оскільки професіонально виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", – зазначив Арнольд.

Додамо, що Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало попередження про часткове обмеження поїздок в Україну через коронавірус.

Шахтар – Вольфбсург: перед матчем