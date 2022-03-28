Миколенко: Просто спросить, что вообще вы думаете себе

Левый защитник "Ирисок" рассказал, что с первых дней войны в Украине писал капитану сборной России по футболу Артему Дзюби. Но так и не получил ответа.

К теме Пока ты, Дзюба, с*ка, молчишь, убивают мирных людей Украины, – Миколенко к футболистам России

Была очень большая агрессия, и она остается, конечно. Я просто ненавижу таких людей. Я Дзюби написал сначала в директ. Просто спросить, что вы вообще думаете. Я написал в первый день войны. Через два – три дня я понял, что напрасно. Он не отвечает. Он капитан сборной,

– сказал Миколенко.

Виталий добавил, если бы российские футболисты высказали свою позицию по поводу войны в Украине, то россияне прислушались бы к их мнению. Игроки могли спасти сотни человеческих жизней, но они этого не сделали.

Защитник сборной Украины не понимает, что происходит в головах российских футболистов. Об этом Миколенко говорил с земляком Андреем Ярмоленко, тоже выступающим в АПЛ.

Обратите внимание! Дзюба после обращения Миколенко заявил, что не хочет читать ту грязь, которая на него льется, ведь украинцы должны быть благодарны России.

"Только Смолов высказался из футбольного мира России"

Футболист Эвертона привел пример со словами россиянина Федора Смолова, единственного прервавшего свое молчание еще в начале войны между Украиной и Россией.

Если ты нормальный капитан и человек слова, нормальный адекватный человек, то можешь организовать так, чтобы все игроки сборной высказали свое мнение. Всех не посадят, я на 100% уверен. Только Смолов высказался из футбольного мира России. За это ему огромный респект. Он не побоялся. Я искал контакты с Дзюбой, звонил, писал – заблокирован везде,

– ответил легионер английского клуба.

Напомним, что Смолов выложил пост на своей странице в инстаграмме со словами "Нет войне".