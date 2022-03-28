Миколенко: Просто спросить, что вообще вы думаете себе
Левый защитник "Ирисок" рассказал, что с первых дней войны в Украине писал капитану сборной России по футболу Артему Дзюби. Но так и не получил ответа.
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Была очень большая агрессия, и она остается, конечно. Я просто ненавижу таких людей. Я Дзюби написал сначала в директ. Просто спросить, что вы вообще думаете. Я написал в первый день войны. Через два – три дня я понял, что напрасно. Он не отвечает. Он капитан сборной,
– сказал Миколенко.
Виталий добавил, если бы российские футболисты высказали свою позицию по поводу войны в Украине, то россияне прислушались бы к их мнению. Игроки могли спасти сотни человеческих жизней, но они этого не сделали.
Защитник сборной Украины не понимает, что происходит в головах российских футболистов. Об этом Миколенко говорил с земляком Андреем Ярмоленко, тоже выступающим в АПЛ.
"Только Смолов высказался из футбольного мира России"
Футболист Эвертона привел пример со словами россиянина Федора Смолова, единственного прервавшего свое молчание еще в начале войны между Украиной и Россией.
Если ты нормальный капитан и человек слова, нормальный адекватный человек, то можешь организовать так, чтобы все игроки сборной высказали свое мнение. Всех не посадят, я на 100% уверен. Только Смолов высказался из футбольного мира России. За это ему огромный респект. Он не побоялся. Я искал контакты с Дзюбой, звонил, писал – заблокирован везде,
– ответил легионер английского клуба.
Напомним, что Смолов выложил пост на своей странице в инстаграмме со словами "Нет войне".