22-летний фланговый защитник выложил видео по обстрелу Харькова. После этого Виталий Миколенко изложил эмоциональное состроение, в котором обратился к российским футболистам, в частности к Артему Дзюбе.

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Экс-динамовец грубо, но справедливо, раскритиковал молчание российских игроков, никак не реагирующих на циничную войну их страны и нападение на Украину.

Пока ты, с*ка, молчишь, Артем Дзюба и твои об*сранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашем зал*пе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи,

– написал Миколенко.