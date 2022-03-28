Миколенко: Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі

Лівий захисник "ірисок" розповів, що з перших днів війни в Україні писав капітану збірної Росії з футболу Артему Дзюбі. Але так і не отримав відповіді.

До теми Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії

Була дуже велика агресія, і вона залишається, звісно. Я просто ненавиджу таких людей. Я Дзюбі написав спочатку в дірект. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я у перший день війни. Через два – три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної,

– сказав Миколенко.

Віталій додав, якби російські футболісти висловили свою позицію щодо війни в Україні, то росіяни б дослухались до їх думки. Гравці могли врятувати сотні людських життів, але вони цього не зробили.

Захисник збірної України не розуміє, що коїться у головах російських футболістів. Про це Миколенко говорив із земляком Андрієм Ярмоленком, який теж виступає в АПЛ.

Зверніть увагу! Дзюба після звернення Миколенка заявив, що не хоче читати той бруд, який на нього ллється, адже українці повинні бути вдячні Росії.

"Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії"

Футболіст Евертона навів приклад зі словами росіянина Федора Смолова, який єдиний перервав своє мовчання ще на початку війни між Україною та Росією.

Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він не побоявся. Я шукав контакти з Дзюбою, дзвонив, писав – заблоковано скрізь,

– відповів легіонер англійського клубу.

Нагадаємо, що Смолов виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі зі словами "Ні війні".