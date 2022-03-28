Миколенко: Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі
Лівий захисник "ірисок" розповів, що з перших днів війни в Україні писав капітану збірної Росії з футболу Артему Дзюбі. Але так і не отримав відповіді.
До теми Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії
Була дуже велика агресія, і вона залишається, звісно. Я просто ненавиджу таких людей. Я Дзюбі написав спочатку в дірект. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я у перший день війни. Через два – три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної,
– сказав Миколенко.
Віталій додав, якби російські футболісти висловили свою позицію щодо війни в Україні, то росіяни б дослухались до їх думки. Гравці могли врятувати сотні людських життів, але вони цього не зробили.
Захисник збірної України не розуміє, що коїться у головах російських футболістів. Про це Миколенко говорив із земляком Андрієм Ярмоленком, який теж виступає в АПЛ.
"Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії"
Футболіст Евертона навів приклад зі словами росіянина Федора Смолова, який єдиний перервав своє мовчання ще на початку війни між Україною та Росією.
Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він не побоявся. Я шукав контакти з Дзюбою, дзвонив, писав – заблоковано скрізь,
– відповів легіонер англійського клубу.
Нагадаємо, що Смолов виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі зі словами "Ні війні".