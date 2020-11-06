В четверг, 5 ноября, состоялись очередные матчи Лиги Европы. Но поединок "Вильярреал" – "Маккаби" мог не состояться из-за сильного ливня, затопившего все футбольное поле.

Матч должен был начаться в 22:00, но погода внесла свои коррективы в игру, пишет 24 канал.

Читайте также: Поражение "Зари" и "Милана", ассист Яремчука: результаты матчей и видео голов Лиги Европы

Страшный ливень

Старт встречи был отложен из-за сумасшедшего ливня, который буквально затопил поле домашней арены испанцев "Эстадио де ла Керамика".

Проливной дождь так залил поле, что оно стало похожим на бассейн. Футболисты более часа ждали своего выхода на футбольное поле. Правда, когда стихия успокоилась, арбитр встречи дал стартовый свисток.

В итоге матч завершился разгромным счетом 4:0 в пользу "Вильярреала". После победы испанский клуб единолично возглавил таблицу группы I. Их соперник дышит в спину и находится на второй строчке, в их активе 6 очков.