У четвер, 5 листопада, відбулись чергові матчі Ліги Європи. Але поєдинок "Вільярреал" – "Маккабі" міг не відбутись через сильну злива, яка затопила все футбольне поле.

Матч повинен був розпочатись о 22:00, але погода внесла свої корективи у гру, пише 24 канал.

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Страшенна злива

Старт зустрічі було відкладено через божевільну зливу, яка буквально затопила поле домашньої арени іспанців "Естадіо де ла Кераміка".

Проливний дощ настільки залив поле, що воно стало схожим на басейн. Футболісти понад годину чекали свого виходу на футбольне поле. Щоправда, коли стихія заспокоїлась арбітр зустрічі дав стартовий свисток.

У підсумку матч завершився розгромним рахунком 4:0 на користь "Вільярреала". Після перемоги іспанський клуб одноосібно очолив таблицю групи I. Їх суперник перебуває одразу "за спиною" на другій сходинці, у їх активі 6 очок.