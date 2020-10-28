В мадридском "Реале" разгорелся скандал. Нападающий Карим Бензема обвинил своего партнера Винисиуса в том, что он "слил" игру против "Боруссии" из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов.

Это произошло в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 27 октября. "Реал" на выезде играл против "Боруссии". И после первого тайма команда проигрывала 1:0. Учитывая, что и первый матч в группе "Реал" проиграл, то в случае поражения в этом матче, ситуация для мадридцев становилась довольно критичной.

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В перерыве журналистам удалось снять разговор двух игроков "Реала" – нападающего Карима Бензема и защитника Ферлана Мэнди. Видео их разговора опубликовал RMC Sport. На нем Бензема обращается к Мэнди со словами "Брат, не пасуй ему. Мамой клянусь, он играет против нас". При этом Бензема не называет имени игрока, которому Мэнди не стоит отдавать пасы. Ведь дальше Бензема говорит, прикрыв рот рукой. Но журналисты предполагают, что это может быть именно Винисиус.

Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

Журналисты отметили, что сам Бензема во втором тайме не отдал ни одного паса на Винисиуса. В первом тайме нападающий трижды пасовал на партнера.

Винисиуса в этом матче заменили на 70-й минуте. "Реал" к тому времени проигрывал. Второй гол, в том числе был забит после ошибки Мэнди. Он неудачно сыграл в эпизоде, оставшись на фланге после прострела соперника. И тем самым помог избежать офсайда Тюрама, оформившего дубль.

"Реал" спасся от поражения, забив на 87-й и 90+3 минутах матча. Первый из этих голов забил Бензема после скидки от Каземиро.