В мадридському "Реалі" розгорівся скандал. Нападник Карім Бензема звинуватив свого партнера Вінісіуса у тому, що він "злив" гру проти "Боруссії" з Менхенгладбаха в Лізі чемпіонів.

Це сталося в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у вівторок, 27 жовтня. "Реал" на виїзді грав проти "Боруссії". І після першого тайму команда програвала 1:0. Зважаючи, що і перший матч у групі "Реал" програв, то у випадку поразки в цьому матчі, ситуація для мадридців ставала доволі критичною.

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В перерві журналістам вдалося зняти розмову двох гравців "Реала" – нападника Каріма Бензема та захисника Ферлана Менді. Відео їх розмови опублікував RMC Sport. На ньому Бензема звертається до Менді зі словами "Брат, не пасуй на нього. Мамою клянуся, він грає проти нас". При цьому Бензема не називає імені гравця, якому Менді не варто віддавати паси. Адже далі Бензема говорить, прикривши рот рукою. Але журналісти припускають, що це може бути саме Вінісіус.

Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

Журналісти відзначили, що сам Бензема у другому таймі не віддав жодного пасу на Вінісіуса. В першому таймі нападник тричі пасував на партнера.

Вінісіуса в цьому матчі замінили на 70-й хвилині. "Реал" на той час програвав. Другий гол, в тому числі було забито після помилки Менді. Він невдало зіграв в епізоді, залишившись на фланзі після прострілу суперника. І тим самим допоміг уникнути офсайду Тюраму, який оформив дубль.

"Реал" врятувався від поразки, забивши на 87-й та 90+3 хвилинах матчу. Перший з цих голів забив Бензема після скидки від Каземіро.