Гутцайт о Баюл: не видел ее 27 лет в Украине

Говоря о том, почему первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл не была на праздновании, Гутцайт отметил, что фигуристка уже 27 лет живет в США.

Стоящее Первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

"27 лет назад Оксана Баюл уехала в США. Она не выбрала Украину, она выбрала другую страну. Это дело каждого человека. Много наших чемпионов сейчас тоже живут в США, в Израиле, в Германии. Нам тогда нужно всех приглашать.

Я очень уважаю первого олимпийского чемпиона в Украине Вячеслава Олейника. Он тоже первый. Он скромный человек, мощный. Его все уважают, он живет в Украине. Я считаю, что это дело каждого – не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет, целая жизнь, живет в США", – сказал Гутцайт.

Министр убеждает, что звонил Баюл еще до празднования Дня Независимости Украины, однако она не ответила. По словам Гутцайта, не было связи.

Я вообще не видел ее 27 лет в Украине, слышал только какие-то ее слова. Откровенно говоря, я ей звонил, но не было связи. Это было еще до начала празднований. Она не ответила. Я хотел ее пригласить, ведь услышал, что у нее есть какая-то обида,

– заявил Гутцайт.

Баюл опубликовала сообщение в инстаграме, где пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия Независимости Украины. Впоследствии фигуристка сообщила о смене гражданства.

Клочкова не ответила

Самая титулованная спортсменка Украины Яна Клочкова заявила, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости.

Гутцайт говорит, что Клочковой звонили из федерации, однако она также не ответила.

Яну Клочкову я очень уважаю. Она выигрывала олимпийские медали на моих глазах. Я общался с федерацией о том, почему Яну не пригласили. Они сказали, что за три дня ей звонили, но она не отвечала,

– резюмировал министр.

Заметим, что Владимир Зеленский на параде ко Дню Независимости наградил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Также на парад пришли ряд бывших и действующих спортсменов.