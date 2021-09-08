Гутцайт про Баюл: Не бачив її 27 років в Україні

Говорячи про те, чому перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл не була на святкуванні, Гутцайт зазначив, що фігуристка вже 27 років живе у США.

Варте уваги Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

"27 років тому Оксана Баюл поїхала у США. Вона не вибрала Україну, вона вибрала іншу країну. Це справа кожної людини. Багато наших чемпіонів зараз теж живуть у США, в Ізраїлі, в Німеччині. Нам тоді потрібно всіх запрошувати.

Я дуже поважаю першого олімпійського чемпіона в Україні В'ячеслава Олійника. Він теж перший. Він скромна людина, потужний. Його всі поважають, він живе в Україні. Я вважаю, що це справа кожного – не запросили першу олімпійську чемпіонку, яка 27 років, ціле життя, живе у США", – сказав Гутцайт.

Міністр переконує, що телефонував Баюл ще до святкування Дня Незалежності України, проте вона не відповіла. За словами Гутцайта, не було зв'язку.

Я взагалі не бачив її 27 років в Україні, чув тільки якісь її слова. Відверто кажучи, я їй телефонував, але не було зв'язку. Це було ще до початку святкувань. Вона не відповіла. Я хотів її запросити, адже почув, що в неї є якась образа,

– заявив Гутцайт.

Баюл опублікувала допис в інстаграмі, де поскаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування 30-ліття Незалежності України. Згодом фігуристка повідомила про зміну громадянства.

Клочкова не відповіла

Найтитулованіша спортсменка України Яна Клочкова заявила, що її не запросили на святкування Дня Незалежності.

Гутцайт каже, що Клочковій телефонували з федерації, проте вона також не відповіла.

Яну Клочкову я дуже поважаю. Вона вигравала олімпійські медалі на моїх очах. Я спілкувався з федерацією про те, чому Яну не запросили. Вони сказали, що за три дні їй дзвонили, але вона не відповідала,

– резюмував міністр.

Зауважимо, що Володимир Зеленський на параді до Дня Незалежності нагородив колишнього головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. Також на парад прийшли ряд колишніх та чинних спортсменів.