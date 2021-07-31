"Радуюсь, что возвращаемся не с пустыми руками"

Игры в Токио были пятыми в карьере 36-летней Елены Костевич. Однако спортсменка не планирует завершать карьеру, она попытается получить свою пятую олимпийскую награду в Париже в 2024 году.

Стоит прочитать Эта награда для нас как золото, – Костевич о "бронзе" на Олимпиаде-2020

Бронзовый призер Олимпиады-2020 призналась, что последние дни в Токио были очень сложными: постоянные тренировки, никаких выходных и ранние старты.

Очень трудно было собраться и уже на морально-волевых, а их не хватает. Самая большая проблема – разница во времени. В первые дни было трудно заснуть рано. А в последние мы очень рано вставали. Спали минимум всегда. Хочется лишь отдохнуть,

– рассказала украинка.

Уже четырехкратная олимпийская призерша везет в Украину не только "бронзу", но и огромную гору опыта. Елена положительно оценивает свое выступление в Японии. Но оценку будет ждать от тренера: "Я как всегда везу домой много опыта. Оценку даст тренер, я считаю, что для меня эти Олимпийские игры были удачны. Рада, что у нас есть медали. Как уже случилось – где-то там решается. Но я радуюсь, что все хорошо и домой мы возвращаемся не с пустыми руками".

Олимпиада-2020 не последняя

Рассказала Костевич и о будущих планах. Опытная спортсменка не собирается останавливаться и отметила, что украинцы смогут увидеть ее на следующей Олимпиаде-2024 в Париже, которая состоится уже через три года. Елене будет уже 40 лет, но это довольно средний возраст спортсмена в пулевой стрельбе.

Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы. Все впереди. Не в этот раз победа – возможно, в следующий. Шестые Олимпийские игры? В нашем виде спорта это не рекорд. Думаю, что следующие Олимпийские игры – будет уже около 40, но это достаточно средний год для нашего вида спорта,

– заявилась Костевич.

Интересно! В Париже Костевич имеет шанс не только сравниться по количеству олимпийских наград с Яной Клочковой. У пловчихи 5 медалей, поэтому Елена имеет все для того, чтобы стать самой титулованной спортсменкой Украины на Олимпийских играх. Сейчас в активе Елены 4 награды: "золото" в Афинах (2004) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году.

Выступление Костевич на Олимпиаде-2020