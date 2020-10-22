"Шахтер" шокировал "Реал" в матче первого тура Лиги чемпионов. Донецкая команда обыграла на выезде королей самого престижного турнира Европы со счетом 3:2. В Лиге чемпионов дебютировал молодой голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

Андрей Пятов, который из-за недавнего заражения коронавирусом за игрой с "Реалом" наблюдал со скамейки запасных, поздравил в инстаграме своего 19-летнего сменщика Анатолия Трубина.

Как это было: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

"С дебютом. Начало нового огромного пути, который невозможно будет забыть. P.S. Желаю слишком не очаровываться победами, но всегда их ценить", – написал 36-летний капитан "горняков" Пятов.

Сенсационная победа "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с сенсации. "Горняки" на выезде обыграли мадридский "Реал".

Еще в первом тайме украинская команда сумела забить три гола.

Во втором тайме "Реал" отличился трижды. Третий раз мяч в ворота Трубина влетел уже в компенсированное арбитром время. Но после просмотра VAR, взятие ворот не засчитали.