"Шахтар" шокував "Реал" в матчі першого туру Ліги чемпіонів. Донецька команда обіграла на виїзді королів найпрестижнішого турніру Європи з рахунком 3:2. У Лізі чемпіонів дебютував молодий голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін.

Андрій Пятов, який через нещодавнє зараження коронавірусом за грою з "Реалом" спостерігав з лави запасних, привітав у інстаграмі свого 19-річного змінника Анатолія Трубіна.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

"З дебютом. Початок нового величезного шляху, який неможливо буде забути. P.S. Бажаю занадто не зачаровуватися перемогами, але завжди їх цінувати", – написав 36-річний капітан "гірників" Пятов.

Сенсаційна перемога "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" стартував в Лізі чемпіонів із сенсації. "Гірники" на виїзді обіграли мадридський "Реал".

Ще в першому таймі українська команда зуміла забити три голи.

У другому таймі "Реал" відзначився тричі. Третій раз м'яч у ворота Трубіна влетів вже у компенсований арбітром час. Але після перегляду VAR, взяття воріт не зарахували.