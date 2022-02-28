Не обесчестим Украину, выходя на то же поле, что и Россия – Федерация футбола США

Международные спортивные реагируют на полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Украинцев поддержала федерация футбола США.

Федерация футбола США распространила официальное заявление по поводу нападения России на Украину. Там осудили действия россиян.

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"Мы вместе с народом Украины и четки в нашем осуждении ужасного и бесчеловечного вторжения России. Мы не запятнаем наш глобальный вид спорта", – написали в Федерации.

Не обесчестим Украину, выходя на то же поле, что и Россия, независимо от уровня соревнований, пока не будет восстановлена ​​свобода и мир,

– говорится в заявлении.

Также есть отличные новости от ФИФА и УЕФА. Теперь все российские команды, как клубные, так и национальные, будут отстранены от участия в турнирах.

Евролига тоже временно отстранила российские клубы ЦСКА, Зенит и УНИКС от участия в турнире.