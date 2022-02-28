Ексфорвард збірної України повідомив, що йому спільно з іншими відомими футболістами та клубами вдалося зібрати чималеньку суму на підтримку української армії, яка героїчно захищає батьківщину від нелюдів із сусідньої держави.

До слова Куди ви, су*а, їдете, ідіть на**й, – Воронін прокляв російських військових

"Дякую нашим воїнам, які титанічно відбивають атаки рашистських загарбників. Ваш подвиг неоціненний. Поки ви захищаєте країну, ваші щирі фанати робитимуть все, щоб захистити вас самих! За 4 дні нам вдалося зібрати 200 тисяч євро на потреби армії", – написав він.

До збору долучилися всі футбольні клуби України і футболісти – Євген Шахов, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Костильов, Віталій Миколенко, Мар'ян Швед, Василь Кравець, Орест Лебеденко, Богдан Михайліченко, Ігор Пластун.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.