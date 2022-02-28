Федерація футболу США поширила офіційну заяву стосовно нападу Росії на Україну. Там засудили дії росіян.

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"Ми разом з народом України та чіткі в нашому засудженні жахливого та нелюдського вторгнення Росії. Ми не заплямуємо наш глобальний вид спорту", – написали у Федерації.

Не збезчестимо Україну, виходячи на те саме поле, що й Росія, незалежно від рівня змагань, доки не буде відновлено свободу та мир,

– йдеться у заяві.

Також є хороші новини від ФІФА та УЄФА. Тепер всі російські команди, як клубні, так і національні, будуть відсторонені від участі турнірах.

Євроліга теж тимчасово відсторонила російські клуби ЦСКА, Зеніт та УНІКС від участі в турнірі.