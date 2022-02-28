Федерация футбола США распространила официальное заявление по поводу нападения России на Украину. Там осудили действия россиян.

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"Мы вместе с народом Украины и четки в нашем осуждении ужасного и бесчеловечного вторжения России. Мы не запятнаем наш глобальный вид спорта", – написали в Федерации.

Не обесчестим Украину, выходя на то же поле, что и Россия, независимо от уровня соревнований, пока не будет восстановлена ​​свобода и мир,

– говорится в заявлении.

Также есть отличные новости от ФИФА и УЕФА. Теперь все российские команды, как клубные, так и национальные, будут отстранены от участия в турнирах.

Евролига тоже временно отстранила российские клубы ЦСКА, Зенит и УНИКС от участия в турнире.