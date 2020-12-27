Стала известна зарплата украинца Коваленко в Аталанте
Стали известны некоторые детали зарплаты полузащитника Шахтера Виктора Коваленко после перехода в Аталанту.
По информации Prima Bergamo, итальянский клуб никогда и никому не платит более 2 миллионов евро в год, так же будет и в случае с 24-летним украинцем.
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Ранее La Gazzetta dello Sport раскрывала зарплаты всех игроков Аталанты в нынешнем сезоне. Самым высокооплачиваемым футболистом команды является Алехандро Гомес, получающий по 2 миллиона евро в год, однако аргентинец в январе, вероятно, покинет клуб. Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский получает 1 миллион евро за сезон.
Ранее в отечественной прессе сообщалось о том, что в Шахтере Виктор Коваленко получает около 60 тысяч евро в месяц.
Коваленко уходит из Шахтера
- Руководство Шахтера не смогло подписать новое соглашение с Виктором Коваленко.
- Воспитанник дончан в этом сезоне 11 раз появлялся на поле и забил 4 гола. Всего за клуб провел 200 поединков, в которых 32 раза отмечался в воротах соперников. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
- Действующий контракт Виктора с "горняками" истекает летом 2021-го года. После чего он вообще достанется другим клубам бесплатно.
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