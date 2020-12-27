Стали известны некоторые детали зарплаты полузащитника Шахтера Виктора Коваленко после перехода в Аталанту.

По информации Prima Bergamo, итальянский клуб никогда и никому не платит более 2 миллионов евро в год, так же будет и в случае с 24-летним украинцем.

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Ранее La Gazzetta dello Sport раскрывала зарплаты всех игроков Аталанты в нынешнем сезоне. Самым высокооплачиваемым футболистом команды является Алехандро Гомес, получающий по 2 миллиона евро в год, однако аргентинец в январе, вероятно, покинет клуб. Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский получает 1 миллион евро за сезон.

Ранее в отечественной прессе сообщалось о том, что в Шахтере Виктор Коваленко получает около 60 тысяч евро в месяц.

Коваленко уходит из Шахтера