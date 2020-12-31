Аргентинський півзахисник Аталанти Алехандро Гомес вже незабаром покине команду та перейде у Інтер. Гравець не зумів помиритись з наставником клубу Джаном П'єром Гасперіні.

Вже у зимове трансферне вікно Алехандро Гомес покине команду Руслана Маліновського, якій віддав 6 років своєї кар'єри. Щоправда, Інтер та Аталанта все ніяк не можуть дійти до спільного рішення щодо вартості трансферу, повідомляє Bergamo.corriere.it.

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Кінець конфлікту

У Гомеса та Гасперіні виник палкий конфлікт. Після такого скандалу лідер клубу перестав потрапляти у заявку на матчі. Зараз гравець й взагалі тренується окремо від команди. Сторони так і не змогли завершити все мирно.

Інтер вже начебто підписав контракт з "нерадзуррі" до літа 2023-го року. Зарплата аргентинця не надто відрізнятиметься від тієї, яку отримував у Аталанті. Вона складатиме близько 2,5 мільйонів євро на рік. Це сума без врахування бонусної системи, яка буде нараховуватись додатково.

Каменем спотикання у завершенні перемовин стає вартість трансферу. Аталанта хоче заробити на продажі півзахисника від 8-12 мільйонів євро. Але от Інтер не готовий віддавати такі гроші за футболіста, тому хоче максимально скинути ціну.

Така ситуація навколо Гомеса значно допомогла Руслану Маліновському. Українець все частіше почав отримувати місце у стартовому складі.

Знайшли заміну у складі Шахтаря

Півзахисник "гірників" Віктор Коваленко поповнить склад на чолі з Гасперіні. Українець має стати заміною Гомеса у центральній лінії команди Ймовірно, півзахисник залишиться у Серії А на 4 роки.

Авторитетне видання Goal.com також інформує, що Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою. Це означає, що Віктор безкоштовно покине Шахтар.