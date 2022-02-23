О том, что Россию лишат финала Лиги чемпионов, первыми известили британские СМИ. Однако по их данным, финальный матч должен принять стадион "Уэмбли" в Лондоне.
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По данным ESPN, финал Лиги чемпионов перенесут из Санкт-Петербурга, "если напряженность из-за угрозы российского вторжения в Украину обострится или останется нерешенной". Однако пока до финала остается три месяца (матч запланирован на 28 мая), то в УЕФА планируют "тщательно оценить альтернативные места проведения, прежде чем принимать решение о том, где состоится игра".
При этом у лондонского стадиона "Уэмбли" мало шансов. Причина в том, что в дни финала Лиги чемпионов здесь состоится финальный раунд плей-офф Чемпионшипа за право выступать в АПЛ.
Еще одна причина – именно "Уэмбли" примет финал Лиги чемпионов в 2024 году.
Финал мог бы принять и другой стадион в Лондоне – Тоттенхэм или Олимпийский стадион (на нем выступает Вест Хэм). Но в УЕФА не слишком склонны отдавать финальный матч Лондону из-за проблем с безопасностью, которые были во время финала Евро-2020. Тогда многие болельщики без билетов сумели прорваться на стадион.
В то же время город, который может принять финал Лиги чемпионов, должен быть достаточно большим, с удобным транспортным сообщением, инфраструктурой и жильем для обслуживания около 100 тысяч болельщиков. Как варианты рассматривают Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам или Барселону.