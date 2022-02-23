О том, что Россию лишат финала Лиги чемпионов, первыми известили британские СМИ. Однако по их данным, финальный матч должен принять стадион "Уэмбли" в Лондоне.

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По данным ESPN, финал Лиги чемпионов перенесут из Санкт-Петербурга, "если напряженность из-за угрозы российского вторжения в Украину обострится или останется нерешенной". Однако пока до финала остается три месяца (матч запланирован на 28 мая), то в УЕФА планируют "тщательно оценить альтернативные места проведения, прежде чем принимать решение о том, где состоится игра".

При этом у лондонского стадиона "Уэмбли" мало шансов. Причина в том, что в дни финала Лиги чемпионов здесь состоится финальный раунд плей-офф Чемпионшипа за право выступать в АПЛ.

Еще одна причина – именно "Уэмбли" примет финал Лиги чемпионов в 2024 году.

Финал мог бы принять и другой стадион в Лондоне – Тоттенхэм или Олимпийский стадион (на нем выступает Вест Хэм). Но в УЕФА не слишком склонны отдавать финальный матч Лондону из-за проблем с безопасностью, которые были во время финала Евро-2020. Тогда многие болельщики без билетов сумели прорваться на стадион.

В то же время город, который может принять финал Лиги чемпионов, должен быть достаточно большим, с удобным транспортным сообщением, инфраструктурой и жильем для обслуживания около 100 тысяч болельщиков. Как варианты рассматривают Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам или Барселону.

Эксперты из букмекерской компании Favbet предлагают сделать ставку на то, лишит ли УЕФА Россию права провести финал Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022. На то, что УЕФА пойдет на такой шаг – коэффициент 1,67. На то, что этого не произойдет, и Санкт-Петербург примет финальный матч в этом сезоне – 2,04.