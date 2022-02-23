Про те, що Росію позбавлять фінал Ліги чемпіонів, першими сповістили британські ЗМІ. Однак за їх даними, фінальний матч мав би прийняти стадіон "Вемблі" в Лондоні.

До теми МЗС Великої Британії просить англійські клуби бойкотувати фінал ЛЧ, якщо його прийме Росія

За даними ESPN, фінал Ліги чемпіонів перенесуть з Санкт-Петербурга, "якщо напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну загостриться або залишиться невирішеною". Однак поки до фіналу залишається три місяці (матч запланований на 28 травня), то в УЄФА планують "ретельно оцінити альтернативні місця проведення, перш ніж ухвалювати рішення про те, де відбуватиметься гра".

При цьому лондонський стадіон "Вемблі" має мало шансів. Причина в тому, що в дні фіналу Ліги чемпіонів тут відбудеться фінальний раунд плей-офф Чемпіоншипу за право виступати в АПЛ.

Ще одна причина – саме "Вемблі" прийме фінал Ліги чемпіонів у 2024 році.

Фінал міг би прийняти й інший стадіон в Лондоні – "Тоттенхем" чи Олімпійський стадіон (на ньому виступає Вест Хем). Але в УЄФА не надто схильні віддавати фінальний матч Лондону через проблеми з безпекою, які були під час фіналу Євро-2020. Тоді чимало вболівальників без квитків зуміли прорватися на стадіон.

Водночас місто, яке може прийняти фінал Ліги чемпіонів, має бути доволі великим, зі зручним транспортним сполученням, інфраструктурою та житлом для обслуговування близько 100 тисяч уболівальників. Тож як варіанти розглядають Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам чи Барселону.

Експерти з букмекерської компанії Favbet пропонують зробити ставку на те, чи позбавить УЄФА Росію право провести фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022. На те, що УЄФА піде на такий крок – коефіцієнт 1,67. На те, що цього не станеться, і Санкт-Петербург таки прийме фінальний матч в цьому сезоні – 2,04.