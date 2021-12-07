Не Камбосос: Арум заговорил о следующем сопернике Ломаченко после боя с Комми

Глава Top Rank Боб Арум готов организовать следующий бой Василия Ломаченко после противостояния с Ричардом Комми. В планах нет Джорджа Камбососа.

Бой не с Камбососом

Боб Арум видит в будущем бой Ломаченко – Стивенсон. Глава Top Rank готов организовать поединок против обладателя титула WBO.

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Он назвал противостояние против Шакура большим поединком, даже если он не будет титульным.

Лома против Шакура – это бой, который я хочу организовать. Я думаю, что это отличный поединок. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это большой бой на pay-per-view,

– сказал Арум.

Что известно о Шакуре Стивенсоне 24-летний американский боксер. В 2016 году у Рио стал серебряным призером Олимпиады. Также в его активе есть "золото" юношеских Олимпийских игр-2014, состоявшихся в Нанкине (Китай). В июне 2021 года в Лас-Вегасе по единогласному решению судей победил намибийского боксера Джеремии Накатили и завоевал титул "временного" чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

Ломаченко хотел бы вернуть титулы