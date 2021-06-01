Скромный комментарий Костюк

Марта Костюк прокомментировала триумф в первом матче в Париже. Украинская теннисистка призналась, что имела проблемы с плечом перед Ролан Гаррос. Поэтому решила не рисковать и пропустить турнир перед Открытым чемпионатом Франции.

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Теннисная сетка еще ни разу не сводила украинку с Мугурусой, поэтому на помощь Марте пришли друзья, которые встречались с ней. Они рассказали о тонкостях игры румынской теннисистки. Еще одной составляющей своего успеха в поединке Костюк называет физическую подготовку. 18-летняя теннисистка довольна формой, в которой находится сейчас, и уровнем тенниса, который показала на корте.

Марта призналась, что ожидала от соперницы мощной игры, а особенно во второй партии. К слову, первый сет румынка полностью отдала украинке. Партия завершилась со счетом 1:6 в пользу Костюк.

Мне понравился мой уровень тенниса, даже когда я проигрывала во втором сете, я все равно продолжала играть активно. Это самая осознанная победа для меня, но я стараюсь не делать из нее какое-то большое событие. Я уверена, что в будущем, если у меня будет все в порядке со здоровьем, таких побед будет много. Я очень довольна своим выступлением, но работа еще не закончена. Скоро меня ждет следующий матч.

– рассказала теннисистка.

Отметим, что по ходу второго сета нашей теннисистке удалось сделать камбэк в счете с 3:1 на 3:5.