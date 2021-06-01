Марта Костюк прокоментувала тріумф у першому матчі у Парижі. Українська тенісистка зізналась, що мала проблеми з плечем перед Ролан Гаррос. Тому вирішила не ризикувати та пропустити турнірі перед Відкритим чемпіонатом Франції.
Тенісна сітка ще жодного разу не зводила українку з Мугурусою, тому на допомогу Марті прийшли друзі, які зустрічались із нею. Вони розповіли про тонкощі гри румунської тенісистки. Ще однією складовою свого успіху у поєдинку Костюк називає фізичну підготовку. 18-річна тенісистка задоволена формою, у якій перебуває зараз, та рівнем тенісу, який показала на корті.
Марта зізналась, що очікувала від суперниці потужної гри, а особливо у другій партії. До слова, перший сет румунка повністю віддала українці. Партія завершилась із рахунком 1:6 на користь Костюк.
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