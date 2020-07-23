Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вийшов на поле лише у додатковий час до другого тайму. В українця не було часу, щоб проявити себе та отримати високу оцінку.

У рамках 34 туру АПЛ "Вест Хем" Ярмоленка помірявся силами з МЮ (1:1). В українця не було багато часу на полі, тому WhoScored поставив йому одну з найнижчих оцінок у команді.

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Найнижча оцінка у команді

Головний тренер "Вест Хема"Девід Моєс не довірив Ярмоленку місце в стартовому складі на цей матч, проте включив його в заявку. Практично всю зустріч українець спостерігав за грою з лави запасних та вийшов на поле аж на першій хвилині компенсованого часу до другого тайму.

У Ярмоленка не було достатньо часу, щоб вплинути на результат, оскільки відіграв він всього кілька хвилин. Очевидно, що експерти не могли високо оцінити дії українця у матчі. Портал WhoScored поставив Андрію одну з нижчих оцінок в цьому матчі – 5,99. Гірше бал виявився тільки гравців МЮ Тімоті Фосу-Менса (5,91) і Одіон Ігало (5,97).

Додамо, що ця нічия дуже важлива для команди українця. "Вест Хем" вже гарантував собі прописку на наступний сезон АПЛ.



Оцінки футболістів у матчі / WhoScored

Підкреслимо, що Андрія Ярмоленка включили у список футболістів на продаж.