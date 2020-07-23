Не дали шансу: Ярмоленко отримав найнижчу оцінку за матч проти МЮ
Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вийшов на поле лише у додатковий час до другого тайму. В українця не було часу, щоб проявити себе та отримати високу оцінку.
У рамках 34 туру АПЛ "Вест Хем" Ярмоленка помірявся силами з МЮ (1:1). В українця не було багато часу на полі, тому WhoScored поставив йому одну з найнижчих оцінок у команді.
До теми: "Вест Хем" Ярмоленка зіграв внічию з "Манчестер Юнайтед" і гарантував собі прописку в АПЛ: відео
Найнижча оцінка у команді
Головний тренер "Вест Хема"Девід Моєс не довірив Ярмоленку місце в стартовому складі на цей матч, проте включив його в заявку. Практично всю зустріч українець спостерігав за грою з лави запасних та вийшов на поле аж на першій хвилині компенсованого часу до другого тайму.
У Ярмоленка не було достатньо часу, щоб вплинути на результат, оскільки відіграв він всього кілька хвилин. Очевидно, що експерти не могли високо оцінити дії українця у матчі. Портал WhoScored поставив Андрію одну з нижчих оцінок в цьому матчі – 5,99. Гірше бал виявився тільки гравців МЮ Тімоті Фосу-Менса (5,91) і Одіон Ігало (5,97).
Додамо, що ця нічия дуже важлива для команди українця. "Вест Хем" вже гарантував собі прописку на наступний сезон АПЛ.
Оцінки футболістів у матчі / WhoScored
Підкреслимо, що Андрія Ярмоленка включили у список футболістів на продаж.
- Андрій став гравцем лондонців влітку 2018 року. "Вест Хем" заплатив "Боруссії" Дортмунд 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 31 матч, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.