"Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на "Олд Траффорд" закончился со счетом 1:1.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:1

Голы: Гринвуд, 51 – Антонио, 45+2 (пен.)

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В конце первого тайма гости вышли вперед. Погба сыграл рукой в штрафной и Антонио реализовал 11-метровый. Правда, уже в начале второй полвины Гринвуд сравнял счет.

Видео гола Антонио

Видео гола Гринвуда

Обе команды могли забить еще, но ограничились ничьей. Андрей Ярмоленко на поле появился в компенсированное время.

"Манчестер Юнайтед" вышел на третье место и опережает "Челси" по разнице мячей, но у лондонцев есть игра в запасе. "Лестер" отстает на одно очко. С последними МЮ сыграет в последнем туре за Лигу чемпионов. "Вест Хэм" гарантировал себе прописку на следующий сезон АПЛ.