Не бросил Шевченко в беде: капитан Дженоа не перейдет в клуб из Канады

Дженоа могла потерять лидера команды Доменико Кришито. Но футболист не ушел из клуба в сложное время.

Шевченко может не волноваться

Канадское Торонто пыталось переманить в свою команду капитана Дженоа Доменико Кришито. Однако опытный 35-летний футболист отказался от переезда из Серии А в МЧС.

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Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира. У Дженоа и без того огромные проблемы в первой части сезона. А трансфер лидера еще больше ударил бы по команде.

. Контракт Кришито с Дженоа рассчитан до 30 июня 2023 года. По данным Transfermarkt , стоимость футболиста составляет 1,5 миллионов евро.

Интересно, что Кришито стал не единственным игроком Серии А, которым интересуется Торонто. Боссы канадского клуба хотят видеть в своей команде еще одного лидера, но в этот раз уже Наполи, Лоренцо Инсинье.

Дженоа после 19 туров Серии А находится в зоне вылета – 18 место и 11 очков. Даже приход Андрея Шевченко к рулю команды пока еще не стал спасительным кругом "грифонов".

Клуб из Генуи под руководством украинца провел уже восемь матчей, в которых одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В последнем поединке Дженоа дома удержала нулевую мировую с Аталантой Руслана Малиновского. Это была последняя встреча генуэзцев в 2021 году.

Карьера Кришито у Дженоа