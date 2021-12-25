Шевченко може не хвилюватись
Канадське Торонто намагався переманити у свою команду капітана Дженоа Доменіко Крішито. Однак досвідчений 35-річний футболіст відмовився від переїзду з Серії А у МЛС.
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Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. У Дженоа і так величезні проблеми у першій частині сезону. А трансфер лідера ще б більше вдарив по команді.
Цікаво, що Крішито став не єдиним гравцем Серії А, яким цікавиться Торонто. Боси канадського клубу хочуть бачити у своїй команді ще одного лідера, але цього разу вже Наполі, Лоренцо Інсіньє.
- Дженоа після 19 турів Серії А перебуває у зоні вильоту – 18 місце та 11 очок. Навіть прихід Андрія Шевченка до керма команди поки що ще не став рятівним колом для "грифонів".
- Клуб із Генуї під керівництвом українця провів вже вісім матчів, у яких здобув лише одну перемогу, двічі зіграв внічию та зазнав п'ять поразок.
- В останньому поєдинку Дженоа вдома втримала нульову мирову з Аталантою Руслана Маліновського. Це була остання зустріч генуезців у 2021 році.
Кар'єра Крішито у Дженоа
- Центральний захисник виступає у структурі Дженоа з 2002 року. Але це було з перервами та у командах різних вікових категорій.
- Вперше в основну команду прийшов у 2006-му. Востаннє повернувся до "грифонів" у 2018 році, коли перебрався вільним агентом з російського Зеніта.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 16 матчів, у яких забив 6 голів та зробив один асист.